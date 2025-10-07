Импорт автомобилей с пробегом из Китая в Россию достигает новых максимумов

В сентябре 2023 года поставки автомобилей с пробегом из Китая в Россию увеличились на 25 процентов по сравнению с августом, достигнув отметки в 9 900 машин. В августе этот показатель составлял 7 850 автомобилей.

Сравнение с аналогичным периодом прошлого года демонстрирует еще более впечатляющую динамику — объем импорта вырос почти в четыре раза. Данными поделился руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Лидерами среди марок по числу ввезённых автомобилей стали Toyota, Honda и Volkswagen, на долю которых пришлось 1 793, 1 389 и 1 372 автомобиля соответственно. В десятку самых популярных также вошли немецкие бренды премиум-класса BMW и Audi, а также Hyundai, Changan, Geely, Kia и Haval.

Наибольшим спросом среди автомобилей с пробегом, поступающих из Китая, пользуется Toyota Corolla — за месяц в Россию было ввезено 471 машину этой модели. На онлайн-площадках цены на такие автомобили стартуют от 3 миллионов рублей. Второе место занимает Toyota RAV4, объем ввоза составляет 428 экземпляров, а стоимость машины 2024 года начинается от 4 миллионов рублей. На третьей позиции Honda Breeze с результатом 295 автомобилей и ценой от 2,45 миллиона рублей. Четвертое и пятое места заняли BMW X3 (285 машин) и Honda CR-V (274 экземпляра).

По итогам сентября доля китайских автомобилей в общем объеме импорта подержанных машин превысила 20 процентов. По словам специалистов, рост интереса к этому направлению обусловлен улучшением логистических процессов и широким выбором моделей.

Фото: Drom