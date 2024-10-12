Трудности импорта автомобилей из Китая: какие проблемы возникают у перевозчиков

Современный импорт автомобилей в Россию давно вышел за рамки официальных поставок. Помимо «параллельного импорта» существует значительный объем транспортировки по индивидуальным заказам от частных лиц. Оформление таких заказов происходит через клиентов, которые зарабатывают на услугах «сопровождения», в частности, благодаря льготному тарифу на утилизационный сбор.

Для физических лиц в России утилизационный сбор составляет 3 400 рублей для новых автомобилей и 5 200 рублей для подержанных. Однако для компаний, посредников и других юридических лиц тариф значительно выше, иногда в десятки и сотни раз. Поэтому перевозка любого автомобиля в страну выходит гораздо дешевле, чем обращение к посредникам или дилерам.

Специалисты, работающие в этой сфере, располагают множеством схем обхода или снижения издержек на таможенные пошлины и утилизационный сбор. Например, через Кыргызстан можно было существенно сэкономить на «неофициальном» снижении издержек.

Однако с течением времени ситуация изменилась: киргизы изменили свой подход, белорусов заблокировали, а казахи и ранее не проявляли особого интереса к российским клиентам. Поэтому те, кто занимается импортом автомобилей, обратили свое внимание на Восток, в частности, на Китай, несмотря на то, что стоимость машин там выше, чем в странах Евразийского экономического союза.

Участники рынка остаются прежними, занимаясь импортом для дилеров и независимых продавцов. Отечественные перевозчики, существующие на протяжении 33 лет, успешно справляются с вызовами, возникающими из-за быстро меняющейся ситуации на рынке. Например, отечественные специалисты без проблем адаптируют китайские автомобили к местным требованиям и стандартам.

Однако электроника в китайских авто порой вызывает сложности из-за особенностей языка и каталогизации. Несмотря на это, русские специалисты давно научились русифицировать и адаптировать китайские автомобили к местным стандартам, хотя иногда возникают проблемы с деталями.

Покупателям стоит выбирать между качественными, но дорогими автомобилями из Европы и более прагматичным вариантом – приобретением автомобиля из Китая. Однако при выборе китайского варианта следует учитывать, что местные дилеры не всегда готовы обслуживать такие машины из-за сложностей с ввозом транспорта.

Поэтому важно внимательно оценивать все риски заранее, если вы решите самостоятельно импортировать автомобиль из Китая.

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