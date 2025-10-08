Незаконные номерные знаки вышли из-под контроля: парламент просит помощи у автомобилистов

Водителей Великобритании призывают активно участвовать в новом расследовании, цель которого — положить конец проблеме незаконных, клонированных и невидимых для камер автомобильных номеров, число которых заметно возросло за последние годы.

Работу по анализу существующей системы регистрации транспортных средств проводит Межпартийная парламентская группа по безопасности на транспорте (APPGTS). В ходе консультации специалисты планируют собрать и оценить данные о том, каким образом номерные знаки используются и изменяются преступниками.

В интервью Auto Express член APPGTS и депутат от Лейбористской партии Сара Кумбс подчеркнула: «Прекращение хаоса с номерными знаками крайне важно для обеспечения безопасности на дорогах. В современном технологичном мире кажется невероятным, что идентификация автомобилей до сих пор происходит с помощью пластиковых табличек. Только представьте, к чему может привести ситуация, когда кто-то скрывается после ДТП, используя номер, который невозможно отследить».

Группа парламентариев обращается к автомобилистам и представителям отрасли с просьбой поделиться своим мнением о причинах распространения незаконных номеров, их последствиях и возможных мерах для решения этой проблемы.

По данным полиции, за прошлый год было зафиксировано 21 000 правонарушений, связанных с так называемыми «невидимыми» номерами — такими регистрационными знаками, которые покрывают специальной пленкой или используют другие технологии для обхода камер фиксации скорости и нарушений. Национальный совет начальников полиции Великобритании оценивает, что на дорогах страны может находиться до 20 000 автомобилей с клонированными номерами, то есть использующих чужие регистрационные данные.

Все сведения, собранные в рамках консультации, будут учтены при формировании новой государственной стратегии по обеспечению безопасности дорожного движения. Сара Кумбс отметила, что работа над проблемой ведется при участии большого числа экспертов, предложивших различные меры — от увеличения штрафов за нарушение до ужесточения требований для поставщиков номерных знаков.

«Сейчас, чтобы получить статус поставщика, достаточно один раз заплатить в DVLA 40 фунтов», — поясняет Кумбс. — «Если бы поставщики обязаны были ежегодно подтверждать свой статус и соответствовать более строгим условиям, это помогло бы ограничить деятельность нелегальных продавцов. Дополнительной мерой может стать запрет на использование номерных знаков с объемными символами (3D и 4D), чтобы минимизировать отклонения от стандарта».

Завершение консультации запланировано на 23:59 24 октября. Ожидается, что итоговая версия стратегии по безопасности дорог будет опубликована в течение этого года.