Tesla Cybertruck захвачен полицией в Великобритании из-за несоответствия стандартам безопасности

Если идея импортировать пикап, похожий на транспорт из аркадных игр 90-х, показалась вам хорошей, вам, возможно, стоит подождать, поскольку Tesla Cybertruck был изъят полицией за невыполнение требований Великобритании.

Полиция города Бьюри в Грейтер Манчестер подтвердила, что они изъяли Tesla Cybertruck, который был ранее зарегистрирован и импортирован из США, в соответствии с разделом 165 Закона о дорожном движении. Закон позволяет властям изымать транспортное средство, если не могут быть предоставлены правовая документация и/или доказательства владения.

На момент написания статьи Tesla Cybertruck в настоящее время не имеет разрешения на использование на общественных дорогах Великобритании; если бы компания Илона Маска когда-либо захотела продавать его здесь, его острые края, отсутствие боковых указателей и вертикальный передний конец, скорее всего, не пройдут европейские стандарты безопасности. В связи с этим сертификат соответствия не смог быть предоставлен, в результате чего этот конкретный Cybertruck был изъят, а водитель задокументирован.

На собственной социальной платформе Маска X полиция города Бьюри заявила, что "Хотя это может показаться незначительным для некоторых, существуют обоснованные опасения относительно безопасности других участников дорожного движения или пешеходов, если бы они попали в аварию с Cybertruck".

Хотя транспортное средство в настоящее время находится в руках полиции, водитель, скорее всего, сможет вернуть его себе, как только будет предоставлено доказательство владения и страховки. Тем не менее, учитывая вышеизложенное, транспортное средство по-прежнему не будет иметь право на езду по общественным дорогам без значительных модификаций - если вообще будет.

После катастрофического релиза, во время которого Маск разбил стекла, предположительно, неразбиваемого у Cybertruck, существование Tesla Cybertruck было исполнено скандалами; в прошлом году все построенные Cybertruck были отозваны из-за проблемы, когда педаль акселератора могла застрять в свободной внутренней отделке, фактически превращая транспортное средство в бегущий поезд.

Принимая во внимание это и несмотря на успех Tesla с Tesla Model Y как самым продаваемым электромобилем в Великобритании, а также его седаном-собратом Model 3, маловероятно, что низкополигональный пикап будет продаваться на этой стороне пруда в ближайшее время. Тем не менее, существует один подержанный Cybertruck, который в настоящее время продается онлайн за чуть более £130,000 у довольно оптимистичного продавца. Есть желающие?