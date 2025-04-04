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Дивизион N от Hyundai пока не собирается убирать бензиновые горячие хэтчбеки

Hyundai N разрабатывает гибридные модели, которые станут преемниками моделей i20 N и i30 N, оставаясь верными традициям веселых, но доступных по цене автомобилей ICE. Бренд стремится сохранить свое преимущество на рынке с помощью новой гибридной технологии.
РедакцияР
Редакция
04.04.2025, 14:32·2 мин
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Фото: autoexpress

Спортивные хэтчбеки с внутренним сгоранием все еще живы, поскольку Hyundai N в настоящее время работает над гибридными преемниками критически признанной модели i20 N и ее более крупного собрата - i30 N.

После прекращения продаж обеих моделей в Великобритании и Европе широко считалось, что высокопроизводительное подразделение Hyundai полностью перешло на электрическую энергию, сосредотачиваясь на таких моделях, как признанный наградами Hyundai Ioniq 5 N и грядущий седан Ioniq 6 N.

Однако в эксклюзивном интервью Auto Express вице-президент и сооснователь подразделения N Джунву Парк описал наследие бренда в построении интересных, но доступных автомобилей с внутренним сгоранием как свою "опору".

“Это не так, что мы становимся электромобильным брендом производительностью”, - пояснил Парк. “У нас отличное наследие с i20 N и i30 N - мы не останавливаемся на этом. И он добавил: “В будущем у конкурентов, вероятно, не будет гибридных моделей... создание такого рода автомобилей может дать нам преимущество”.

Какую именно гибридную технологию мы можем ожидать и на каких моделях она появится? Ну, как отметил исполнительный эксперт Hyundai Motor Europe и один из главных испытателей бренда, Алекс Эйклер: "На данный момент мы находимся только в предварительной разработке гибридных систем. Когда мы проводим симуляции, интересно видеть, как меняются круговые времена при изменении определенных параметров”.

Источник

Hyundai (226)Хэтчбэк (15)Спорткар (10)Гибриды (18)

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