Hyundai впервые представила дизайн салона нового семейного кроссовера

По словам представителей корейской компании, салон автомобиля будет напоминать просторную гостиную, способную вместить до семи человек с максимальным комфортом. Из тизерного изображения видно, что в дизайне будут использованы эллиптически изогнутые элементы, такие как дверные ручки и панели, создавая уникальный стиль. Благодаря электрической глобальной модульной платформе (E-GMP) от Hyundai Motor, автомобиль будет обладать ровным полом на всех трех рядах, обеспечивая легкость перемещения по салону.

Более подробная информация о новинке будет раскрыта на мировой премьере Ioniq 9, запланированной на конец ноября в Лос-Анджелесе. Представители Hyundai обещают, что новый кроссовер будет представлять собой уникальное сочетание аэродинамических характеристик и стильного дизайна, что придаст ему особую привлекательность.