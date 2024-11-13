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Hyundai впервые представила дизайн салона нового семейного кроссовера

Автомобильный гигант Hyundai представил общественности первый взгляд на интерьер своего нового семейного кроссовера Ioniq 9.
РедакцияР
Редакция
13.11.2024, 17:52·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

По словам представителей корейской компании, салон автомобиля будет напоминать просторную гостиную, способную вместить до семи человек с максимальным комфортом. Из тизерного изображения видно, что в дизайне будут использованы эллиптически изогнутые элементы, такие как дверные ручки и панели, создавая уникальный стиль. Благодаря электрической глобальной модульной платформе (E-GMP) от Hyundai Motor, автомобиль будет обладать ровным полом на всех трех рядах, обеспечивая легкость перемещения по салону.

Более подробная информация о новинке будет раскрыта на мировой премьере Ioniq 9, запланированной на конец ноября в Лос-Анджелесе. Представители Hyundai обещают, что новый кроссовер будет представлять собой уникальное сочетание аэродинамических характеристик и стильного дизайна, что придаст ему особую привлекательность.

Источник

Hyundai (182)Hyundai IONIQ (9)Ioniq (5)

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