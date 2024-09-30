Hyundai достигла огромного достижения: 100 миллионов проданных автомобилей.

Hyundai объявила воскресенье, что с момента своего основания в 1967 году по всему миру было произведено 100 миллионов автомобилей. В честь этого события компания передала свой 100-миллионный и первый автомобиль, полностью электрический Ioniq 5, его новому владельцу.

Почему именно 100-миллионный и первый автомобиль, а не просто 100-миллионный? Hyundai утверждает, что это демонстрирует "постоянное стремление автопроизводителя продвигаться дальше с учетом своих достижений в качестве фундамента", как следует из заявления, опубликованного воскресенье.

Хотя Hyundai была основана в 1967 году, первый производственный завод компании, расположенный в Ульсане, Южная Корея, начал работу только в 1968 году. Компания описывает его как "место рождения развития корейской автомобильной промышленности", поскольку именно здесь был произведен первый массовый автомобиль в Корее - Pony. На сегодняшний день завод способен производить 1,6 миллиона автомобилей ежегодно.

Конечно, Hyundai значительно выросла с 1960-х годов. За 57 лет были открыты заводы в Чешской Республике, Индии, Турции и Соединенных Штатах. Удивительно, что компании понадобилось до 2013 года - 46 лет - чтобы достичь отметки в 50 миллионов единиц. После этого ей потребовалось всего лишь 11 лет, чтобы удвоить это число.

"Достижение глобального накопительного производства в 100 миллионов транспортных средств является значимым этапом, который стал возможным благодаря нашим клиентам по всему миру, которые выбрали и поддерживали Hyundai Motor с самого начала", - сказал в заявлении президент и генеральный директор Чан Жэхун. - "Принятие смелых вызовов и постоянное stremlenie к инновациям позволили нам достичь быстрого роста и дадут нам возможность сделать еще один шаг вперед на пути к следующим 100 миллионам единиц, став мобильным игроком в изменении сферы транспорта".

Хотя у Hyundai нет богатой истории успехов в области производительности или автоспорта, мы все равно можем восхищаться его способностью прорваться в автомобильный мир и стать титаном отрасли. Плюс, компания начала выпускать действительно увлекательные автомобили. Его первый настоящий спортивный автомобиль, Veloster N, - это шедевр. А Ioniq 5 N - безусловно, самый захватывающий электромобиль на планете.

Вот и к следующим 100 миллионам.

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