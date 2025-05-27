Превью Hyundai Ioniq 9 2025: обзор, характеристики, цены и дата выхода в продажу

Представляем Hyundai Ioniq 9: новый флагманский электрический внедорожник, который стремится поднять бренд на неизведанные высоты. Он наследует концепцию IONIQ Concept 'SEVEN' от 2021 года; смена названия предоставляет возможность для дальнейшего расширения линейки моделей.

Характеристики Ioniq 9 внушительны: огромная батарея на 110 кВтч, электрическая архитектура на 800 вольт и почти 400 миль запаса хода – даже на самой быстрой модели Performance AWD. Внутри предусмотрено место для семи человек, а огромный багажник способен вместить гораздо больше, чем небольшой грузовик.

Хотя дизайн автомобиля повторяет общий стиль меньших моделей Ioniq 5 и Ioniq 6, главный дизайнер Саймон Лоасби видит линейку Hyundai как серию шахматных фигур, где каждый автомобиль играет свою роль. Ioniq 9 разработан с учетом текущей "возможности роста в сегменте внедорожников с тремя рядами сидений".

Цены и характеристики будут раскрыты позже, но мы ожидаем, что стоимость Ioniq 9 начнется примерно от £65,000 – что соответствует цене Kia EV9. Это больше, чем за базовую версию Volkswagen ID. Buzz LWB, но значительно меньше, чем за Volvo EX90 – хотя последний в настоящее время предлагается только в дорогостоящей версии с двумя моторами.

На этой неделе Hyundai Ioniq 9 был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе. Он появится в продаже в Корее и США в начале 2025 года, прежде чем появится в Европе позже в следующем году.

Что касается вариантов силовой установки и производительности, то на старте мы можем ожидать:

Модель Мощность 0-100 км/ч Максимальная скорость Hyundai Ioniq 9 Long-Range RWD 215 л.с. 9.4 секунды Н/Д Hyundai Ioniq 9 Long-Range AWD 309 л.с. 6.8 секунды 124 миль в час Hyundai Ioniq 9 Performance AWD 429 л.с. 5.3 секунды 124 миль в час

Hyundai Ioniq 9 будет предлагаться с тремя вариантами силовой установки при запуске. Автомобили начального уровня будут использовать эффективный задний электродвигатель мощностью 215 л.с. – что обеспечит относительно спокойное разгонное время до 100 км/ч за 9.4 секунды. По заявлению Hyundai, эту модель можно проехать до 372 миль на одном заряде.