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Hyundai готовит конвейер для создания водородных суперавтомобилей.

Шоу-кар N Vision 74 дебютировал несколько лет назад, однако после первого показа на него общественность обратила мало внимания. Теперь появились сообщения о том, что этот концепт все же будет выпущен в производство, но не раньше чем в 2030 году.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.09.2024, 14:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Шоу-кар N Vision 74 дебютировал несколько лет назад, однако после первого показа на него общественность обратила мало внимания.

Теперь появились сообщения о том, что этот концепт все же будет выпущен в производство, но не раньше чем в 2030 году. Создавая концепцию 2022 года, дизайнеры обратились к старому шоу-кару, представленному Hyundai аж в 1974 году. Название современного концепта отражает эту историческую связь.

Каждое из задних колес N Vision 74 будет приводиться в движение 800-сильным двигателем. Для разгона до 100 км/ч прототипу понадобится около четырех секунд. Кроме того, в новинку встроены водородные топливные элементы.

С помощью водородных топливных элементов автомобиль сможет успешно выступать в автоспорте, обладая отличной дальностью и минимальным временем для заправки. Разработчики утверждают, что запас хода составит около 600 километров.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что инженеры Hyundai разработали и запатентовали колеса, способные изменять форму.

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