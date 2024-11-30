Хюлькенберг объяснил провал в квалификации проблемами с машиной

Немецкий пилот Нико Хюлкенберг занял 18-е место и отметил: «Получить очки в субботу – это всегда радость, особенно учитывая нашу редкость с этим. Машина была стремительной в спринте, мы сумели удержать Red Bull за спиной.

В квалификации возникла проблема с рекуперацией, что не позволило нам использовать всю энергию на старте, что стало причиной моего досрочного вылета из борьбы.

Буду стараться восстановиться, хотя обгонять в Лосаиле крайне трудно – гонки в субботу прошли довольно статично, но мы сделаем все, чтобы изменить картину».

Датчанин Кевин Магнуссен финишировал на 10-й позиции и отметил: «Десятое место в спринтовой гонке – это максимальный результат, учитывая наше стартовое положение.

Я рад, что пробился в финал квалификации. Если бы не ошибка на 10-м повороте, у нас была возможность опередить еще одного соперника.

Тем не менее, я доволен нашим стартовым положением, впереди нас ждет долгая гонка, и мы надеемся повторить тот же темп, что и в спринте, чтобы заработать еще несколько очков. Главное, что мы прошли впереди Alpine и RB – это наша основная цель. Гасли стартует прямо за мной, с чистой стороны трассы, так что нас ожидает напряженная борьба».