Хюлькенберг: Необходимо найти оптимальный баланс

Гонщики команды Sauber завершили пятничные тренировки на автодроме Марина-Бей вне топ-10. Коллектив отметил, что нестабильная работа на трассе была обусловлена несколькими остановками сессий под красными и жёлтыми флагами.

Нико Хюлкенберг, показавший 14-е время, поделился своими впечатлениями после первого дня на Гран-при Сингапура. «Рад вернуться на эту трассу. Во время второй тренировки часто появлялись красные флаги, что нарушило традиционный ход работы по пятничной программе. Это создаёт дополнительные трудности для команд в преддверии воскресной гонки.

Сегодня провести полноценные гоночные серии нам не удалось, поэтому на вечер запланирована дополнительная работа с собранными данными. Нужно улучшить баланс и проработать несколько моментов, однако мы получили важную информацию для последующих шагов.

Что касается условий на трассе, то в этом сезоне к ним удаётся приспособиться легче, чем в прошлом году. Сложно сказать, связано ли это с погодой или эффективностью охлаждающего жилета», — отметил Хюлкенберг.

Габриэль Бортолето, занявший 15-е место, также поделился коротким комментарием. «Сегодняшние тренировки помогли получить первое представление о том, что ожидает нас на этих выходных. Первая сессия прошла относительно спокойно, а во второй возникли сложности: помимо многочисленных остановок, мешал трафик, из-за чего не удалось собрать оптимальные круги.

В целом, управлять машиной было достаточно комфортно, однако есть вопросы к балансу болида. В отдельных эпизодах пилотирование становилось более сложным, мы собрали немало информации. Всё это предстоит изучить в процессе подготовки к квалификации», — подвёл итог пилот Sauber.