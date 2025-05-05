Хюлькенберг: Мне кажется, на этом этапе мы продвинулись вперед.

Вчера в Майами гонщику Sauber Нико Хюлкенбергу удалось финишировать, хоть и за пределами призовой зоны. Его напарнику, Габриэлю Бортолето, не повезло - он выбыл на 31-м круге из-за проблем с топливной системой.

Нико Хюлкенберг (14-й) поделился впечатлениями: "Сегодняшняя гонка прошла без сюрпризов, кажется, это один из лучших выездов в этом сезоне. Я избежал аварий в первом повороте, где Лоусон и Дуэн столкнулись, и затем смог установить нормальный темп."

Гонщик продолжил, отметив, что он выбрал другую стратегию, выехав на жестких шинах для длительного первого сегмента гонки. Несмотря на виртуальный автомобиль безопасности, команда не стала делать пит-стоп, и это решение требует дальнейшего анализа.

Хюлкенберг выразил уверенность в том, что команда сделала шаг вперед и смогла улучшиться. Он подчеркнул, что, улучив баланс машины, они смогут повысить свои шансы на заработок очков в последующих заездах.

Габриэль Бортолето, оказавшийся вне гонки из-за технических неполадок, поделился своими впечатлениями: "До того момента, как машина вышла из строя, мы ехали стабильно. Мы удерживались на 13-й позиции, были близки к Окону, и я уверялся, что сможем удержать позицию до финиша".

Он отметил, что машина держалась на требуемом уровне, немного уступая Haas и Racing Bulls, и могла бороться. Однако проблемы с мотором привели к тому, что он выбыл из гонки.

Габриэль выразил сожаление по поводу отказа топливной системы, но также отметил позитивные моменты выхода на трассу: хорошую скорость на отдельных кругах и потенциал, который был продемонстрирован до инцидента. Он заверил, что команда тщательно проанализирует все, что произошло в Майами, чтобы извлечь уроки и быть готовой к следующему этапу.