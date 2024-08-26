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Пожар на заводе Rivian уничтожил десятки электромобилей

В прошедший уик-энд на заводе Rivian в Нормале, штат Иллинойс, произошел пожар в одном из автомобилей, повредивший около 50 машин.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
26.08.2024, 17:41·2 мин
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Фото: Motor1.com

В прошедший уик-энд на заводе Rivian в Нормале, штат Иллинойс, произошел пожар в одном из автомобилей, повредивший около 50 машин. Пожарных вызвали на место происшествия незадолго до 21:45 в субботу, и видеозапись инцидента показывает, как пламя и дым поднимаются над северным парковочным лотом завода. Огонь не распространился за пределы машин, спасая сам завод, и никто не пострадал.

Представитель пожарной службы Нормала, Мэтт Суэйни, сообщил телеканалу WEEK-TV, что пожарные потушили пламя к полуночи в воскресенье, но остались на месте происшествия. Пожары в аккумуляторах могут быть сложными для тушения, и существует риск возгорания. Пока не ясно, что стало причиной возгорания, но служба уже начала расследование. На этом заводе Rivian производит модели R1T и R1S.

Фото: Motor1.com

Аэрофотоснимок, опубликованный в группе по обсуждению электромобилей Rivian в Facebook на следующее утро, показал масштаб ущерба. Более 30 автомобилей Rivian оказались сожжены дотла, осталось совсем мало. Другие машины, кажется, не пострадали, но вряд ли они избежали повреждений от высокой температуры. Весь автопарк скорее всего придется списать.

Motor1 обратился к пожарной службе Нормала и к компании Rivian в понедельник утром за дополнительной информацией и обновлениями по этому инциденту. Мы обновим эту историю, как только получим ответ.

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