Хорнер: На трассе нам не устоять перед McLaren

Главный тренер команды Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, выразил признательность за важный аспект, который необходимо решить, - догон в гонке за McLaren на твердых шинах.

Недавно на Гран При Мексики наши гонщики использовали шины жесткости C3, тот же состав будет предоставлен командам в Интерлагосе, где износ будет еще выше из-за нового покрытия трассы.

Как отметил Кристиан Хорнер: "Большое преимущество McLaren в долгосрочном сохранении эффективности шин уже стало нормой. Это важный вопрос, и нам нужно найти решение. На твердых шинах нам нелегко конкурировать с ними по скорости, у Макса прямо в Бразилии не хватало сцепления, мы так и не смогли добиться работы шин. Наш главный вопрос сейчас - понять корень проблемы."

Хоть трасса в Бразилии совсем иная, но по закономерности мы видим: в конце гонки болиды McLaren проявляют себя очень сильно, добавил Хорнер.