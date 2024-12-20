Стоит ли сохранять Юки Цуноду?

Пилот Юки Цунода планировал присоединиться к команде Red Bull Racing в сезоне 2025 года, однако руководство предпочло его напарнику Лиаму Лоусону. Кристиан Хорнер заявил, что если в течение следующего сезона Цуноде не будет предоставлена возможность выступить за Red Bull Racing, то сотрудничество, скорее всего, будет завершено.

«Мы понимаем, что если не сможем дать Юки шанс в 2025 году, то зачем удерживать его здесь? Нельзя держать гонщика в развивающейся команде более пяти лет. Это неэтично. Нам нужно либо отпустить его, либо искать другие варианты», - отметил Хорнер.

Руководитель команды также подчеркнул, что Цунода всегда стремился к возможности выступить за Red Bull: «Я разговаривал с Юки, и он рассказал мне, что помимо гонок любит говядину вагю, но его основной мотивацией всегда было желание показать свои способности в Red Bull».

«Мы надеемся, что в новом сезоне Racing Bulls совершат прогресс, так как используют заднюю подвеску, коробку передач и другие элементы Red Bull Racing, разрешенные правилами. С набором опыта команда естественным образом будет развиваться», - добавил Хорнер.

Юки Цунода настроен очень решительно, понимая, что в мире Формулы 1 все меняется быстро. Он сосредоточен на том, чтобы доказать, что заслуживает внимания и места в команде.