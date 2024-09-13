Хорнер: Эдриан всегда следовал своему собственному пути

На пресс-конференции в столице Азербайджана выступил глава команды Red Bull Racing - Кристиан Хорнер. Он выразил недовольство по поводу того, что, по его мнению, презентация автомобиля Формулы 1, созданного Эдрианом Ньюи для Aston Martin, была проведена слишком рано.

«Эдриан всегда уникален в своем подходе. Подписание контракта с ним - значительное событие для Aston Martin, однако они выбрали не самый удачный момент для его празднования, сделав это до окончания фактического соглашения с Red Bull Racing», - подчеркнул Кристиан Хорнер.

«Эдриан - это не просто средний дизайнер, а творческая личность. Я уверен, что в мире Формулы 1 это единственный человек, который до сих пор предпочитает работать с чертежной доской. Он обладает уникальным опытом, и я убежден, что в составе Aston Martin они нацелятся на максимальное использование его потенциала», - добавил Хорнер.