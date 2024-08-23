Горацио Пагани делает невозможное возможным

Большинство инженеров скажут вам, что когда вы преобразуете автомобиль из купе в кабриолет, практически невозможно сохранить тот же вес автомобиля. Кабриолету требуется дополнительное укрепление для компенсации потери крыши, больше сварки для удержания этой арматуры вместе и, во многих случаях, тяжелые механизмы, которые аккуратно складывают крышу кабриолета. Для Горацио Пагани это всего лишь рекомендации.

"Целью было создать автомобиль, который был бы таким же жестким, как купе без крыши", - говорит Орацио на итальянском, переведенный на английский его сыном Кристофером Пагани. "И этот автомобиль имеет точно такую же жесткость, как купе, но без крыши".

Huseyin Erturk / Motor1

Горацио уже почти четыре десятилетия работает с углеволокном и композитными материалами — многие считают его пионером в этой области. Обожание к углеволокну началось во времена работы Горацио в Lamborghini и выросло под его собственным именем, став избранной маркой для производителей суперкаров повсюду. Но Пагани, пожалуй, более чем кто-либо другой, довел его использование до совершенства и превратил в искусство.

Новый Родстер Utopia — это подтверждение этой экспертизы. Он имеет сухой вес 2 822 фунта, что означает, что весит точно столько же, сколько купе. Но как им удалось это сделать, не является большой тайной.

Высоко продвинутая углеволоконная монококовая шасси поддерживает изысканные изгибы Utopia. Смесь Carbo-Titanium и Carbo-Triax помогает сохранить его жесткость, а рулевой каркас без проблем интегрирован в конструкцию крыши прямо за сиденьями. Передние и задние трубчатые подрамники даже используют смесь хром-молибденовой сплавной стали. Результат? Utopia жестче на 10,5%, чем любой предыдущий Pagani для дорог, включая Huayra.

С такой стабильностью, отрезать крышу Utopia — небольшую часть ее, в данном случае — не проблема. Для жесткости было добавлено всего несколько дополнительных точек сварки. Pagani предлагает Utopia с выбором легкой крыши из углеволокна или тканевой верхней части. Обе из них должны быть сняты вручную, и ни одна из них не помещается внутри автомобиля, как вы ожидаете. О, беды владения гиперкаром.

"[Жесткий верх] очень легкий и не имеет никакой структурной пользы для шасси, потому что, как мы уже сказали, нас действительно волновала жесткость без крыши", - отмечает Горацио. "Так что [крыша] — это хорошо спроектированный кусок дизайна, который очень легок, но, ну, это то, что вам придется оставить дома, когда вы отправитесь, потому что в багажнике нет места".

Горацио настаивает, что с жестким верхом Utopia Roadster выглядит очень похоже на купе. Как и с каждым компонентом на автомобиле, он требовал, чтобы крыша Roadster была сложным инженерным изделием, но настолько простым в исполнении, что ее можно снять или установить буквально за секунды.

Huseyin Erturk / Motor1

"Целью было создать автомобиль, который был бы таким же жестким, как купе без крыши... И этот автомобиль имеет точно такую же жесткость, как купе, но без крыши".

Для поддержания легкого веса автомобиля Pagani обеспечил, чтобы каждый компонент Utopia Roadster был разработан в соответствии с теми же стандартами, что и его жесткая крыша. Сравнительный Koenigsegg CC850 весит 3 053 фунта с жидкостями, и даже что-то меньшее, например, McLaren Artura Spider, весит 3 212 фунтов без жидкостей по сравнению.

"Это действительно не только углеволокно, но и все механизированные детали, которые вы обнаружите в автомобиле — сотни из них — спроектированы и разработаны так, чтобы быть настолько легкими, насколько это возможно, потому что [2 822 фунта] — это результат граммов здесь и там в каждом компоненте автомобиля".

Возьмем, к примеру, рулевое колесо. Оно было выточено из одного массивного куска алюминия и потребовало 28 часов работы пятиосных фрезерных станков для завершения. Конечный продукт — потрясающий, однокусковый, весит всего 5,3 фунта со всеми принадлежностями. Ручки дверей, защелки крыши, даже рычаг переключения передач для механической коробки передач и его выставленная связь были выточены из легких металлов.

Работа с некоторыми из этих металлов — новая концепция для Pagani, и Горацио по-прежнему регулярно использует своего долгосрочного поставщика, Bosch, для некоторых компонентов. Но компания так сильно выросла за последние 30 лет, что теперь способна производить больше таких деталей внутри себя с каждым новым поколением автомобиля.

"Когда компания начала работу в 1998 году, Zonda была полностью разработана и спроектирована внутри", - отмечает Кристофер Пагани, переводя за своего отца. "Двигатель и коробка передач были предоставлены внешними поставщиками, но большинство дизайна и инжиниринга были вещи, которые мы были способны делать с очень маленькой группой людей".

"Эволюция компании для нас заключается в инвестировании в знания и ноу-хау. Таким образом, как компания может развиваться от маленького производителя, выпускающего 20-25 автомобилей на времена Zonda, и затем постепенно увеличивать этот показатель до примерно 10, 15 автомобилей... и теперь это примерно 50-55 автомобилей".

Huseyin Erturk / Motor1

"Эволюция компании для нас заключается в инвестировании в знания и ноу-хау."

Сохранение легкости автомобиля — это одно, а обеспечение того, чтобы гиперкар весом 2 822 фунта соответствовал мировым стандартам по безопасности при авариях — это уже совсем другое дело. Но это удается, и Горацио не стесняется факта, что его машины так же безопасны, как они сексуальны.

"Еще одной важной аспект является безопасность", - говорит он. "Эти автомобили, очевидно, с такой мощностью, также чрезвычайно опасны. Так что, пытаясь уважать строгие нормы в отношении одобрения, этот автомобиль здесь — так же, как и купе — прошел все тесты на мировом уровне; углерод, общее использование и безопасность... В плане окружающей среды, в плане безопасности, поверьте мне, это замечательное усилие, и этот автомобиль это делает".

Технические характеристики впечатляют, но для Горацио самое важное — это то, как себя ведет этот автомобиль. И чтобы обеспечить наилучшее ощущение, обязательной была механическая коробка передач.

"Еще одним аспектом, о котором спрашивали многие клиенты... является механическая коробка передач", - говорит Горацио. "Механическая коробка передач кажется простой вещью, потому что она используется уже более 100 лет, но для автомобиля с мощностью 852 лошадиных сил это очень сложно... Мы должны были разработать новое сцепление — которое мы разработали, создали и построили. Мы уже проехали около [620 000 миль] на разных автомобилях, естественно, с тем же сцеплением... Так что это замечательное обязательство, а также замечательно, что автомобиль интуитивен, легок в управлении и не пугает вас — что он не заставляет вас чувствовать себя неловко".

Utopia — первый Pagani с механической коробкой передач с момента Zonda. И решение вернуть механическую коробку оправдало себя; Почти 70 процентов клиентов Utopia запросили ее. 130 клиентов, которые держат руки на Utopia Roadster, будут счастливы иметь одну — и люди, выбравшие механическую коробку передач, явно поняли суть.

Но для Горацио Пагани это не просто его следующий гиперкар. Utopia Roadster — это венец 40 лет инженерного мастерства, воплощенный в жизнь — это его детище, его шедевр. Это гигантская демонстрация того, на что на самом деле способен Pagani.

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