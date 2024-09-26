Hoosier только что представили свою первую в истории уличную шину

Компания Hoosier представила свою новую разработку - экстремальную летнюю шину TrackAttack Pro, которая является первой у компании в этом сегменте. Она имеет индекс износостойкости 200, что позволяет ее использовать на улице в соответствии с законом.

Шина доступна в 46 размерах для дисков диаметром от 15 до 21 дюйма.

Hoosier, известный производитель гоночных шин, только что представил свою первую в истории уличную резину. Она получила название TrackAttack Pro и разработана для отличной производительности в сухих условиях, обеспечивая возможность использования как на улице, так и на треке благодаря индексу износостойкости 200.

"Это было для нас неизведанными водами," - сказал генеральный директор и президент Hoosier Йорг Бурфиен. Производитель шин использовал свой опыт в гоночной сфере, чтобы "расширить границы того, что представляет собой уличная шина" в попытке создать шину для "гоночной производительности и повседневного использования на улице".

Фото: Motor1.com

Hoosier подчеркнула превосходство экстремальной летней шины TrackAttack Pro в коротком промо-видео, отметив оптимизированную центральную ребро для увеличения производительности торможения и дополнительно широкое плечо для улучшения управляемости в поворотах.

TrackAttack Pro доступна в 46 размерах для дисков диаметром от 15 до 21 дюйма, вступая в конкуренцию с такими популярными конкурентами, как Bridgestone RE-71RS, Yokohama A052 и Falken RT660. Шины становятся быстрее, и больше вариантов в этой категории и других, ориентированных на производительность, являются лучшим выбором для потребителей.

"Она разработана для энтузиастов, которые хотят доехать до трека, показать лучшие круговые заезды и вернуться домой на тех же шинах," - сказал Бурфиен. "Нам предстоит увидеть, как она будет сравниваться с конкурентами."