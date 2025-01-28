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Hongqi намерен увеличить количество своих дилерских центров в России

Иван Савельев рассказал о планах развития дилерской сети бренда Hongqi в России. Расширение сети в столице и регионах до 2025 года. Партнеры, опыт, премиум-услуги.
РедакцияР
Редакция
28.01.2025, 11:41·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В данный момент дилерская сеть Hongqi насчитывает 36 предприятий, однако планирует расшириться за счет столичных городов. Информацию о будущем развитии дилерской сети поделился Иван Савельев, исполнительный директор Hongqi в России, в эксклюзивном интервью для агентства "АВТОСТАТ".

"Наша стратегия включает в себя не только продажи, но и высококачественное обслуживание, включая кузовной ремонт. Среди первых партнеров – компании, имеющие опыт работы с премиальными брендами, такие как Major, «Авилон», «Панавто». На данный момент у нас 4 партнера в Москве, и в ближайшем будущем планируется открытие еще 1–2 дилерских центров. В Санкт-Петербурге у нас уже есть флагманские центры «Авангард» и «Аврора», и в планах расширение сети до 6 центров", – рассказал Савельев.

Также было объявлено, что основное внимание на развитие дилерской сети в регионах России будет уделено к 2025 году. "Мы увеличиваем штат отдела развития, планируем сотрудничать со всеми крупными участниками рынка, имеющими опыт работы с китайскими брендами. Наш подход остается прежним – высокий уровень обслуживания как в дилерских центрах, так и опыт работы с клиентами премиум-сегмента. В первую очередь мы сосредоточимся на городах-миллионниках", – подчеркнул руководитель.

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