«Honda Series 0» отменена: революционный электрокроссовер и седан сняты с производства из-за низкого спроса

Компания Honda официально заявила о прекращении разработки впечатляющих электромобилей 0 Series SUV и 0 Series Saloon. Руководство приняло сложное решение списать инвестиции на сумму до £11,7 миллиарда в течение двух лет.

Изначально оба автомобиля планировалось производить в США. Запуск 0 Series SUV был намечен на глобальный рынок к концу 2026 года, а выпуск элегантного седана должен был последовать годом позже. Однако, столкнувшись с серьёзными трудностями, компания полностью свернула эти проекты.

В Honda объяснили, что данное решение обусловлено комплексом факторов, среди которых — изменение государственной политики, низкий спрос на электромобили и ухудшение финансовых показателей самой компании. В официальном заявлении японского автопроизводителя отмечается: «Это решение принято в рамках пересмотра стратегии электрификации автомобилей компании из-за различных факторов, включая недавние изменения в бизнес-среде».

В компании также подчеркнули, что прибыльность автомобильного бизнеса Honda в настоящее время снижается, главным образом, из-за негативного влияния изменений тарифной политики США на бензиновые и гибридные автомобили, а также падения конкурентоспособности продукции Honda в Азии. Последнее связано с перераспределением ресурсов в пользу разработки электромобилей.

Среди ключевых причин также называют изменения в экономической целесообразности производства электрокаров в США. Американское правительство отменило все субсидии и гранты, связанные с экологически чистым транспортом, а также снизило экологические стандарты, что уменьшило мотивацию к развитию «зеленых» технологий.

Спрос на электромобили в США остается низким, аналогичная ситуация наблюдается и в Японии — двух главных рынках Honda для новых моделей. По оценке компании, дальнейшее продвижение этих автомобилей привело бы к еще большим убыткам, если бы они дошли до массового производства.

Кроме того, снижение доли рынка в Китае стало еще одним серьезным вызовом для производителя. Как прямо отмечается в заявлении Honda: «В таких сложных конкурентных условиях Honda не смогла предложить продукцию с лучшим соотношением цены и качества по сравнению с новыми производителями электромобилей, что привело к падению конкурентоспособности».

Несмотря на отмену основных моделей 0 Series, Honda продолжит работу над внедорожником 0 Alpha SUV, который сейчас разрабатывается для рынков Азии, в частности Индии и Японии. Это свидетельствует о том, что концепция 0 Series сохраняется, но прежние проекты больше реализованы не будут.