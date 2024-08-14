Хилл считает, что Aston Martin – оптимальный выбор для Ньюи.

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл выразил мнение, что контракт с Aston Martin стал идеальным решением для британской команды. По мнению Хилла, Aston Martin обладает финансовой устойчивостью и ставит перед собой амбициозные цели, что делает ее привлекательным вариантом для британского инженера.

В интервью подкасту F1 Nation Хилл заявил: «Ferrari отпали из-за финансовых проблем, McLaren уже на плаву, поэтому нет смысла менять успешную структуру. С моей точки зрения, Aston Martin – оптимальный выбор для Ньюи. Он способен раскрыть весь потенциал этой команды».

«Многие говорят, что Эдриан - великий гуру аэродинамики. Но я убежден, что его уникальная способность заключается в понимании гоночного болида как целого. Он эксперт во всех областях – аэродинамике, шасси, двигателе. И всегда помнит о гонщике – это неотъемлемая часть его глубокого видения», - отметил Хилл.