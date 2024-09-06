Уникальная возможность приобрести гоночный автомобиль Jaguar XJR-15

Этот Jaguar XJR-15 1990 года, под управлением Хуана Мануэля Фанхио II, победил на гонке поддержки Формулы-1 1991 года в Сильверстоуне, выставлен на продажу. Это первый раз за 33 года существования автомобиля, когда он предлагается общественности. Он все еще украшен оригинальной ливреей JaguarSpot International Challenge и имеет автограф Фанхио.

Компания Jaguar построила 16 из этих гоночных автомобилей при участии Tom Walkinshaw Racing (TWR). Это шасси 48. В нем установлен 6,0-литровый двенадцатицилиндровый двигатель мощностью 450 лошадиных сил, шестиступенчатая механическая коробка передач с прямозубыми шестернями и трехдисковое сцепление из углеродного волокна AP Racing. Под углеродными кузовными панелями находится углеродное монококовое шасси - достаточно передовое устройство для начала 1990-х годов.

У Jaguar установлены широкие шины Pirelli P Zero Assimetrico - 13 дюймов сзади и девять дюймов спереди, обтянутые 17-дюймовыми легкосплавными колесами OZ. Стальные тормоза AP Racing с четырьмя поршнями обеспечивают тормозное действие на всех четырех углах, а дифференциал с ограниченным скольжением передает крутящий момент на дорогу.

Углеродный салон выглядит очень просто. Здесь есть основные приборы для измерения скорости и оборотов, а также датчики для контроля важных параметров автомобиля, таких как температура масла, масляное давление, уровень топлива и температура охлаждающей жидкости. Есть углеродное гоночное сиденье с четырехточечным ремнем безопасности Sabelt и системой пожаротушения.

Автомобиль в настоящее время выставлен на продажу на Pistonheads через The Octane Collection, дилера экзотических автомобилей в Великобритании. Цена не указана, но учитывая редкость и привлекательность даже обычных уличных XJR-15, этот автомобиль определенно не уйдет дешево. Лучшая часть? В продажу входит 600-мильный Jaguar XJR-S, чтобы вы могли доехать до трассы, прежде чем сесть за руль своего гоночного XJR-15.