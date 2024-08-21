Вот как выглядит двигатель Honda Civic после 250 000 миль

Автомобили марки Honda считаются одними из самых надежных на планете. Правильный уход за Honda, регулярное обслуживание и хорошие привычки вождения гарантируют долгий срок службы - несомненно, автомобиль прослужит сотни тысяч миль. Двигатель Civic смог пройти около 250 000 миль до замены, и внутри он по-прежнему выглядит невероятно чистым.

Канал YouTube I Do Cars разобрал 1,7-литровый атмосферный рядный четырехцилиндровый двигатель D17 из Honda Civic 2003 года, чтобы увидеть, как эта пробег повлиял на внутренности двигателя. Несмотря на то, что он нуждался в серьезном обслуживании - ремень ГРМ давно пора было заменить - большая часть рабочих органов, включая головки и поршни, выглядят вполне пригодными.

Конечно, пробег двигателя в столько миль приведет к износу, несмотря на хороший уход. Несмотря на регулярные замены масла, на стенках цилиндров все равно есть некоторый вертикальный износ, а также износ основных и шатунных подшипников.

Фото: Motor1.com

Эрик, ведущий канала, также обнаружил остатки в маслосборнике и, что удивительно, застрявшие в рабочем колесе водяного насоса. Проведя более детальный анализ, он выяснил причину снятия двигателя: неисправный прокладка головки блока цилиндров.

По мнению Эрика, эти двигатели могут продолжать работать на тысячи миль с неисправной прокладкой головки, что, вероятно, и произошло с этим двигателем. Помимо выхлопа охлаждающей жидкости, двигатель, скорее всего, работал исправно. Об этом свидетельствует общая здоровье внутренних деталей. Конечно, владелец мог бы просто проточить головку и заменить прокладку, но учитывая пробег, скорее всего, замена всего двигателя была более обоснованным решением.