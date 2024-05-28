Лицо нового Ford Expedition теперь полностью без маскировки

Немного больше года прошло с момента, когда мы заглянули в новый Ford Expedition, и теперь у нас есть ясное представление о обновленном внедорожнике до того, как вы должны были его увидеть. За исключением обтягивающей кузов камуфляжной оболочки, здесь полный обзор Ford Expedition 2025 и его радостного нового облика.

Прототип был замечен на улицах родного города Форда - Дирборн. Полностью переработанная решетка и передняя часть кузова здесь полностью видны, хотя и скрыты за забором. Строгий облик отличается от крупного прямоугольного дизайна текущей модели. Исчезли большие фары в форме буквы "С", заменены на значительно меньшие линзы, которые сливаются с более мелкой решеткой. Светодиодные фары теперь обрамляют углы, образуя простую форму буквы "С", которая направлена вниз к нижней части решетки в стиле, аналогичном обновленной модели F-150. Камуфляж скрывает детали на нижней части кузова, но боковые вентиляционные отверстия значительно уменьшились.

В профильном разрезе Expedition кажется не слишком измененным. Но обратите внимание на хромированную отделку к заднему стеклу. Она слегка выступает вверх, добавляя немного характера известной своей плоской линии пояса Expedition. Мы также ясно видим новые колеса, определенные как 24-дюймовые по данным наших шпионских источников. Сзади мы видим более тонкие задние фонари, а снизу - незначительные изменения отделки на передней части. Также стоит отметить на задней части оранжевую наклейку, подтверждающую, что это транспортное средство модели 2025 года.

Мы имеем ясное представление о внешности, но как насчет салона? Мы полагаем, что Ford предоставит Expedition значительный цифровой редизайн, возможно, применив широкий цифровой экран, охватывающий приборную панель, аналогично Lincoln Nautilus. Что касается двигателя, возможно, Ford добавит гибридный вариант наряду с 3,5-литровым EcoBoost V-6, хотя пока ничего не подтверждено.

Текущая Expedition появилась на рынке в 2017 году, но мы колеблемся называть это новым поколением. Визуальные обновления определенно выделят ее среди устаревшей модели, но известная платформа, вероятно, продолжит существовать с незначительными - если вообще будут - изменениями. Мы узнаем точно позже в этом году, когда автомобиль официально дебютирует.

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