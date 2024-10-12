Почему нельзя модифицировать выхлопную систему LFA: аргументы и факты

Легендарный Lexus LFA считается одним из автомобилей с самым потрясающим звучанием в истории. Его 4,8-литровый атмосферный V-10 сопряжен с выхлопной системой, созданной Yamaha, специально настроенной на звучание, характерное для машин с двигателями V-10 в Формуле 1. Любые изменения в этой системе только ухудшат звучание, как показано в этом видео-сравнении.

Интернет-блогер Supercar Ron на YouTube решил модифицировать свой красный LFA, установив прекрасные диски BBS и безымянный выхлоп от стороннего производителя. Хотя дизайн дисков ему удался, становится ясно, что удаление настроенных экспертами Yamaha труб - это ошибка. Видео с динамометра, опубликованное в TikTok с последовательными записями звука стандартного и модифицированного выхлопов, говорит само за себя.

Хотя сторонний выхлоп, безусловно, громче, мы бы не сказали, что он лучше. На самом деле, он звучит гораздо более хрипло и менее изысканно, чем настройка от Yamaha. Если пришлось делать выбор, мы бы всегда предпочли стоковую систему.

"Это худшая ошибка, которую я когда-либо совершил с автомобилем", - сказал Рон в видео, опубликованном на YouTube.

Когда Рон впервые опубликовал видео с измененным звуком выхлопа LFA в Instagram, его засыпали комментариями, осуждающими принятое решение. "Абсолютно испортил звук", - гласит один из комментариев. "Звук стокового выхлопа намного лучше", - говорит другой. "Единственный автомобиль, который не нуждается в прямотрубе", - отмечает третий.

"Оказывается, когда Toyota тратит миллионы долларов на настройку выхлопной системы до совершенства вместе с инженерами Yamaha, не стоит избавляться от проделанной работы", - сказано в описании видео. "Я уже нашел общий язык с автомобильным сообществом и возвращаю машину к стоковой выхлопной системе".

Слава богу.

Фото: Motor1.com

"Оказывается, когда Toyota тратит миллионы долларов на настройку выхлопной системы до совершенства вместе с инженерами Yamaha, не стоит избавляться от проделанной работы", - сказано в описании видео. "Я уже нашел общий язык с автомобильным сообществом и возвращаю машину к стоковой выхлопной системе".

Слава богу.

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