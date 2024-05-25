Почему обязательно нужно залить масло в масляный фильтр вашего двигателя

Существует бесчисленное количество теорий в интернете, объясняющих, почему вы должны или не должны предварительно заполнять масляный фильтр при замене масла в двигателе. Но теория далеко не уводит. Вот настоящее, научное доказательство того, что вы всегда должны предварительно смазывать масляный фильтр двигателя перед его установкой.

Лейк Спид-младший из YouTube-канала The Motor Oil Geek получил немало критики за то, что предварительно заполнил масляный фильтр двигателя во время видео по замене масла, опубликованного на его канале. Чтобы доказать недоверие, он объединил усилия с экспертом по динамометрии Доном Маккаскиллом для проведения эксперимента с использованием V-образного 8-цилиндрового двигателя, установленного на стенде.

Большинство масляных насосов двигателя получают масло непосредственно из фильтра, поэтому, чтобы продемонстрировать важность предварительного заполнения, Спид-младший установил манометр масляного давления, чтобы показать, что произойдет, если двигатель будет работать с сухим фильтром. Запуск двигателя (прокрутка без добавления топлива или зажигания) показывает, что двигатель будет работать всего несколько секунд без давления масла вообще, так как из фильтра не поступает масло.

Спид-младший затем снова запускает двигатель после того, как масло прошло через фильтр. В отличие от предыдущего прогона, давление возрастает немедленно, уничтожая любую возможность работы двигателя без подачи масла.

При каждой замене масла в двигателе внутренние детали будут иметь некоторое остаточное масло, поэтому это не значит, что двигатель будет полностью сухим, если вы не смазываете фильтр заранее. Но, как отмечает Спид-младший, тонкий слой остаточной пленки недостаточен для обеспечения должного смазывания, например, шатунных подшипников, даже на несколько секунд. Решение не заполнять фильтр заранее означает больший износ для вашего двигателя, безусловно.

У некоторых автомобилей фильтры установлены боковыми или вверх ногами, что делает их сложнее заполнять заранее, не создавая большого беспорядка. У некоторых современных автомобилей есть функция, которая решает эту проблему, как отмечает Спид-младший в другом видео. Можно использовать "режим промывки" для прокрутки стартера без запуска двигателя, что позволяет маслу циркулировать в фильтр. Активация этого режима обычно включает в себя нажатие на педали, которое может отличаться в зависимости от производителя; мы рекомендуем проконсультироваться с руководством владельца для получения инструкций по его использованию.

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