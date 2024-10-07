Раннее знакомство с электрическим Jeep Compass

Восьмилетний Jeep Compass продолжает уверенно завоевывать рынок. По данным, в сентябре 2024 года в Соединенных Штатах было продано 84 474 автомобиля, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подготовленная к выпуску новая модель обещает стать настоящим событием, хотя пока ее официальный дебют состоится только в Европе.

Вместе с первым тизером был представлен дизайн-скетч нового Compass, а также информация о том, что модель полностью переходит на использование платформы STLA Medium. Не стоит беспокоиться — в продаже по-прежнему будут присутствовать версии с двигателями внутреннего сгорания, включая традиционные и гибридные установки. Jeep называет эту модель "самой глобально доступной", поэтому компания стремится удовлетворить вкусы широкого круга потребителей.

Фото: Motor1.com

Новый Compass сначала появится на конвейере завода Stellantis в итальянской Мелфи в следующем году, а затем производство расширится на Северную Америку и другие регионы к 2026 году. В США новый кроссовер нового поколения займет место над совершенно новым Renegade и ниже моделей Recon и загадочного "нового универсального транспортного средства". По плану по выпуску продукции, представленному еще в июне, все три модели появятся к 2027 году.

Тизер намекает на эволюционный дизайн, вероятно, с изменениями в заднем квартальном стекле. По всей видимости, новый Compass стал немного крупнее, судя по расстоянию между C и D задними стойками. На платформе STLA Medium уже выпущено несколько продуктов Stellantis, в частности Peugeot 3008 и 5008, а также Opel Grandland и готовящийся к выпуску новый Citroën C5 Aircross.

Первым продуктом Stellantis на этой платформе стал E-3008, который может проехать до 435 миль на одном заряде. Электрический кроссовер Peugeot предлагается с передним и полным приводом, с одним или двумя двигателями соответственно. Он доступен с батареями на 73 и 98 кВт-ч, поддерживает зарядку постоянным током мощностью 160 кВт.

Стоит ожидать, что версия Jeep будет иметь много общего со своими европейскими собратьями.