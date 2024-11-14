Герберт: Баланс в команде McLaren скоро будет восстановлен

Бывший пилот Формулы 1 и стюард Гран При Джонни Херберт предполагает, что в случае, если Ландо Норрис не сможет завоевать титул, в команде McLaren вновь станут равномерно поддерживать обоих гонщиков.

Херберт выразил мнение: «По завершении Гран При Абу-Даби и в случае потери Норрисом шансов на победу в личном зачете, McLaren вернется к прежней позиции и разрешит обоим пилотам бороться за верхние места. Такая стратегия будет актуальна и в следующем сезоне, пока не возникнет необходимость вновь определить приоритеты».

Схватка между Норрисом и Пиасти - одним из самых увлекательных сюжетов предстоящего сезона. Как и многие другие, я с нетерпением жду его начала, предвкушая ожесточенную борьбу четырех команд на протяжении всего времени соревнований.

Победить Оскара будет сложной задачей, но в этом году Ландо доказал свой профессионализм, ускоряясь в нужный момент и вывел команду на вершину.

Недавний новичок Пиастре не отстает, продемонстрировав свой талант, проявив стабильность и скорость, одержав два впечатляющих успеха на Гран При, что позволило ему держаться в тесной конкуренции с Норрисом. Его способность адаптироваться к обстоятельствам и выигрывать под давлением делает его одним из фаворитов на победу в 2025 году и в дальнейшем».