Льюис Хэмилтон: Я не останавливаюсь и достигну своих целей

После квалификации Льюис Хэмилтон был недоволен своим выступлением на трассе, однако на гонке он смог проявить себя с лучшей стороны и радостно прокомментировал обстановку.

В интервью Льюис Хэмилтон отметил: "День складывался гораздо более оптимистично. Я почувствовал, что машина хорошо себя ведет на среднем участке гонки, баланс отличный, и мой стиль вождения приносит результаты. Этот уик-энд был для меня настоящим уроком, я усвоил много нового. Важнее, чем за предыдущие уик-энды. Теперь основная задача - поддерживать стабильность и выводить машину в рабочее состояние, как в гонке".

Льюис выразил уверенность в том, что становится все более привычным к особенностям своего болида. "В последние уик-энды я отставал от Шарля, но потом постепенно сокращал разрыв. Если я продолжу в том же духе, используя новые методики, получу результат".

"Я адаптируюсь к машине со всеми ее особенностями. Это другой подход, другая электроника, которую нужно использовать совсем по-новому по сравнению с предыдущим болидом".

Он также отметил: "Например, за последние 12 лет я ни разу не использовал торможение двигателем. А в Ferrari мы активно используем это в каждом повороте. Это совсем иной подход. Это совсем другая машина, но я продолжаю работать и, поверьте, в итоге буду добиваться своих целей".