Александр Хэмилтон: Я не намерен извиняться за свое бойцовское качество.

Во время гонки в Майами Льюис Хэмилтон выразил своё недовольство стратегами Ferrari, которые не могли принять решение о пропуске Шарля Леклера, находившегося на более жёстких шинах.

Фразы Хэмилтона в радиопереговорах вызвали предположения о напряжённости отношений между ним и командой.

После разговора с руководителем Фредериком Вассёром Льюис попытался разрядить обстановку перед прессой.

Гонщик поделился, что, несмотря на сложности уик-энда, он был доволен своей гонкой и стремился к лучшим результатам.

Он признал, что был разочарован потерей времени за Леклером, однако подчеркнул, что проблема кроется в скорости машины, а не в отношениях в команде.

Хэмилтон выразил мнение, что важно улучшить работу с машиной, чтобы вернуться в борьбу с Mercedes и Red Bull.

Гонщик выразил надежду на то, что в будущем он сможет снова бороться за подиум и победы.

Отметив, что его слова в радиопереговорах были саркастичными, Льюис подчеркнул, что в стрессовых ситуациях гонщики не всегда говорят мягко и дружелюбно.

Хэмилтон подчеркнул, что его цель - побеждать, и он не собирается извиняться за свою борьбу и амбиции.

Гонщик заверил, что команда стремится к победам, и он верит в то, что, исправив проблемы с машиной, они смогут вернуться к борьбе на вершине.

Льюис выразил надежду на то, что в следующих гонках они найдут новые подходы и смогут улучшить свои результаты.

Гонщик заверил, что не теряет боевого духа и с нетерпением ждёт возможности вернуться к борьбе на подиуме.