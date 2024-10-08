Корма для животных без мяса: инвестиции Хэмилтона.

Известный гонщик Льюис Хэмилтон принял решение вложить средства в перспективный стартап Bramble, который занимается производством кормов для домашних животных на основе растительных компонентов.

Компания Bramble с штаб-квартирой в Нью-Йорке специализируется на производстве веганских кормов, разработанных при участии ветеринаров. Легенда Mercedes намерен активно продвигать здоровое питание для собак, используя продукцию на основе натуральных растений. Важно отметить, что бульдог Льюиса Хэмилтона по кличке Роско был назначен главным специалистом по вкусовым качествам корма от Bramble.

"Я рад поделиться новостью о нашем сотрудничестве с Bramble, первым в мире 100% растительным кормом для собак," - написал Льюис Хэмилтон в своих социальных сетях. "Здоровье для меня имеет огромное значение, и я придерживаюсь высоких стандартов, когда дело касается Роско. Я решил инвестировать в Bramble, потому что их продукция соответствует моим требованиям. Корм разработан из чистых ингредиентов, специалистами по диетологии для животных, и научно обоснован. Основное - это то, что Роско обожает этот корм. Он стал более энергичным, его шерсть блестит, а кожа здоровее. Кажется, что он снова стал молодым щенком. Надеюсь, что вашим питомцам понравится этот корм так же, как моему Роско," - поделился Хэмилтон.