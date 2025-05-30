Гибкие крылья в Формуле-1: неудавшиеся правила принуждают к этой заплатке

Лидер команды Mercedes, Льюис Хэмилтон, высказал недовольство намечающимся ужесточением правил в отношении гибких антикрыльев. Согласно семикратному чемпиону мира, гибкие крылья стали своеобразной «заплаткой» на фоне неудачного технического регламента, и обращение в FIA за данным решением является ошибочным.

По мнению Хэмилтона, гибкие крылья были весьма положительной идеей, способствующей улучшению характеристик машин. Они сделали болиды нынешнего поколения более управляемыми и комфортными для гонщиков. Поэтому решение об отказе от данной концепции выглядит неправильным и неоправданным.

Льюис Хэмилтон также выразил недоумение относительно последствий новых мер, подчеркнув, что это повлечет непредсказуемые изменения в борьбе между командами. "Кто-то понесет большие потери, а кто-то меньшие, но как это отразится на общей картине мы не знаем", - добавил пилот.

Отметим, что глава команды Mercedes, Тото Вольф, высказал мнение о том, что новые правила в области гибких антикрыльев могут оказать положительное воздействие на команду Ferrari. Хэмилтон заверил, что надеется на правоту своего коллеги и конкурента.