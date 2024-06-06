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Хельмут Марко: Конкуренты догнали Red Bull

Известный спортивный деятель Хельмут Марко высказал признание в том, что в текущем сезоне оппоненты сумели догнать лидирующую команду, и на предстоящем этапе в Канаде гоночная команда Red Bull Racing не будет считаться фаворитом.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.06.2024, 12:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Известный спортивный деятель Хельмут Марко высказал признание в том, что в текущем сезоне оппоненты сумели догнать лидирующую команду, и на предстоящем этапе в Канаде гоночная команда Red Bull Racing не будет считаться фаворитом.

«Мы потеряли своё превосходство в начале сезона. Действующие правила действуют уже третий год, и наши соперники настигли нас, скопировав и улучшив некоторые из наших решений», - прокомментировал Хельмут Марко.

«Пространство для новаторства стало уменьшаться. Мы не придерживались никаких благородных жестов - это лишь естественное развитие», - добавил он.

«Мы не собираемся подъезжать к Гран При Канады в качестве фаворитов, так как болид Ferrari демонстрирует более высокую максимальную скорость. Но это не мешает нам стремиться к победам. Мы нацелены на достижение максимума в любых обстоятельствах и стремимся к чемпионскому титулу. И в случае дождя в Канаде, фактор Макса снова вступит в игру!»

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