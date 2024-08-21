Как ищут молодые таланты в Red Bull, объясняет Хельмут Марко

Возможность стать участником молодежной программы Red Bull - это мечта для многих начинающих гонщиков. Требования к участникам строгие, а невыполнение поставленных целей влечет за собой исключение из программы. Но взамен компания готова финансировать карьеру, обучать и предоставить возможность пройти весь путь от картинга до Формулы 1. Хельмут Марко поделился, как в Red Bull проходит отбор молодых талантов и какие возможности открываются перед участниками.

«Сейчас многие считают, что достаточно лишь следовать примеру Макса Ферстаппена, чтобы построить успешную карьеру, но мир автоспорта претерпел изменения. Предыдущие поколения гонщиков уходили с картодромов в кафе, как только начинался дождь. Однако после того, как Макс стал чемпионом в картинге, все заметили, что во время дождя на трассе оставался лишь один гонщик - Ферстаппен. Сегодня картина иная - никто не теряет времени в кафе, пока идет дождь», - поделился Хельмут Марко.

Подчеркнул Марко: «Мы не ищем следующего Ферстаппена. Мы стремимся найти будущего чемпиона мира. Когда Себастьян Феттель покинул нас, мы не строили планы на поиск его замены. Макс Ферстаппен привлек наше внимание, и мы решили работать с ним».

«Каждый год тысячи молодых людей начинают свой путь в картинге, и лишь одному из них удастся добраться до вершины, если везет. Конкурс жесток, а шансы на успех крайне малы», - отметил Марко.

Руководитель программы подчеркнул, что ищут гонщиков, способных побеждать на Гран При. «Наша цель - найти таких гонщиков, которые способны завоевать титул. Для этого необходимо, чтобы совпали множества факторов», - добавил он.

Сегодняшняя ситуация отличается от предыдущих лет благодаря доступу к большему объему данных телеметрии. Это позволяет узнать о гонщике многое еще до его выхода на трассу. Однако Хельмут Марко предпочитает отслеживать выступления гонщиков непосредственно на треке. Для него важными являются первые реакции гонщика за рулем новой для него машины и его умение контролировать ее поведение.

«Телеметрия позволяет молодым гонщикам учиться на ошибках, совершенных за 20-40 кругов. Но я предпочитаю смотреть на первые реакции гонщика. Важно, как они проходят быстрые повороты. Именно в быстрых поворотах видна настоящая разница между гонщиками», - пояснил он.

Он отметил, что возраст начинающих гонщиков постоянно снижается. Молодые люди, добившиеся успехов в картинге, не всегда могут утвердиться в мире формул. Для многих из них переход на новый уровень становится серьезным испытанием.

Марко подчеркнул, что молодежные серии являются своеобразным отборочным этапом. Некоторые гонщики справляются с новыми скоростями и перегрузками, в то время как другим - нет. Для некоторых требуется несколько лет в одной серии, чтобы добиться сопоставимых результатов и подготовиться к выступлениям в Формуле 1.

«Мы всегда смотрим в будущее. Где будут наши гонщики через три года? Каковы перспективы у Даниэля Риккардо, Лиама Лоусона и Айзека Хаджара? Если они продолжат развиваться так же успешно, нам нужно будет найти для них место в Формуле 1», - заключил Хельмут Марко.