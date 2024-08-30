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Хельмут Марко: На данный момент мы находимся в лучшей форме, чем на Гран При в Зандворте.

Гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Серхио Перес закончили первую тренировку Гран При Италии за пределами первой десятки, но Хельмут Марко уверяет, что команда находится в лучшей форме, чем неделю назад в Зандфорте.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.08.2024, 22:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Серхио Перес закончили первую тренировку Гран При Италии за пределами первой десятки, но Хельмут Марко уверяет, что команда находится в лучшей форме, чем неделю назад в Зандфорте.

Хельмут Марко сообщил: «Мы в лучшей форме, чем можно подумать, посмотрев на результаты. Во время симуляции квалификационного круга Макс вылетел в повороте Parabolica. До этого момента он проигрывал две десятых Ландо Норрис, но в отличие от остальных, мотор Макса не был настроен на полную мощность».

«На длинной серии кругов мы показывали очень конкурентоспособную скорость до того, пока не началась деградация резины. Но когда это случилось, потеря скорости стало заметной. Это произошло после того, как Максу пришлось замедлиться позади другой машины. Мы с этим разберёмся».

Хельмут Марко заключил: «В принципе, мы находимся в гораздо лучшей форме, чем в Зандфорте. Да, в гораздо лучшей».

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