Проблемы с металлическими ситечатыми масляными фильтрами

Масляный фильтр - это первая и наиболее важная линия защиты вашего двигателя. Ответственный за - вы угадали - фильтрацию вредных загрязнений и частиц, он играет жизненно важную роль в здоровье любого мотора. Оказывается, какой тип масляного фильтра вы используете, так же важен, как его наличие.

Канал YouTube Total Seal Piston Rings провел увлекательный и научный анализ, сравнивая металлический фильтр типа "сетка" с традиционным бумажным фильтром. Используя один из своих V-8 двигателей для испытаний, в масло предварительно добавляли железные частицы и запускали двигатель с обоими фильтрами. Цель состояла в том, чтобы увидеть, какой из фильтров сможет задержать больше железа за определенное количество оборотов. Чем меньше частиц железа остается в двигателе, тем лучше.

Результаты однозначны. В то время как бумажный фильтр смог задержать значительные 85 процентов частиц, присутствующих в масле, металлический фильтр справился лишь с 9 процентами частиц. Ужас.

Фото: Motor1.com

Это связано с толщиной самой бумаги, говорит ведущий Лейк Спид мл. Мембраноподобный материал бумаги позволяет ей лучше фильтровать по сравнению с металлом, который способен задерживать частицы только до определенного размера. После этого он ничего не задерживает.

Испытания также серьезно повлияли на двигатель в реальном мире. За час работы двигателя на стенде с бумажным фильтром мощность двигателя не снизилась. Но с металлическим фильтром двигатель потерял 10 лошадиных сил всего за один час работы, что указывает на серьезный износ, например, поршневых колец.

Так что, несмотря на то, что металлические сетчатые фильтры могут выглядеть модно и высокотехнологично, они, скорее всего, наносят больше вреда, чем пользы вашему двигателю.