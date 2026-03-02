Главная Новости Продажи Haval Jolion снова стал лидером продаж среди внедорожников в России
Haval Jolion снова стал лидером продаж среди внедорожников в России

Haval Jolion стал самым продаваемым SUV в России на 9-й неделе 2026 года, вернув лидерство с результатом 1 231 проданный автомобиль.
Демид ПоршневД
02.03.2026, 11:42·2 мин
Фото: Autostat.ru

В России определен лидер продаж среди кроссоверов по итогам 9-й недели 2026 года. Согласно информации агентства «АВТОСТАТ», ссылающегося на официальные данные АО «ППК», с 23 февраля по 1 марта в стране было реализовано 1 231 новых Haval Jolion.

Этот результат позволил китайскому кроссоверу снова занять первое место в сегменте SUV, вернув себе звание самой популярной модели недели. Напомним, что в течение трех предыдущих недель подряд первое место удерживал отечественный TENET T7.

На этот раз TENET T7 переместился на вторую строчку рейтинга с показателем в 1 187 проданных автомобилей за указанный период. Третье место в списке самых востребованных SUV занял российский внедорожник LADA Niva Travel, чей результат составил 1 112 единиц.

Стоит отметить, что остальные модели кроссоверов и внедорожников по итогам недели показали продажи менее 1 тысячи автомобилей. В десятку лучших также вошли TENET T4, Belgee X50, Geely Monjaro, Mazda CX-5, Haval F7, LADA Niva Legend и Solaris HC.

Фото: АВТОСТАТ

Источник

