Haval Jolion возглавил российский рынок автомобилей в первой неделе апреля

По последним данным агентства «АВТОСТАТ», за 14-ю неделю 2025 года (с 31 марта по 6 апреля) в России было реализовано 1 391 новых кроссоверов Haval Jolion. Эксперты подчеркивают, что эти цифры помогли автомобилю стать лидером рынка на прошлой неделе. Интересно, что это впервые произошло в этом году.

На втором месте в списке лидеров оказался седан LADA Granta, продажи которого достигли отметки в 1 260 единиц. Бронзовую призовую строчку занял кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max с результатом в 1 136 проданных машин. Последовали за ними универсал и седан LADA Vesta, чьи продажи, включая кроссоверы, составили 1 023 и 923 автомобиля соответственно.

В список десяти самых популярных моделей за первую неделю апреля вошли также лифтбек LADA Granta (831 штука), внедорожник LADA Niva Travel (771 штука), кроссовер Geely Monjaro (641 штука), внедорожник LADA Niva Legend (625 штук) и Haval M6 (623 штуки).

Суммарно за 14-ю неделю этого года было продано 24,4 тысячи новых легковых автомобилей в РФ. Это на 16% больше, чем неделей ранее, но на 36% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.