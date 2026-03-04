Названы лидеры продаж среди кроссоверов и внедорожников в России: «Лада», Haval и Tenet

По итогам последней недели февраля компактный кроссовер Haval Jolion вновь возглавил список самых продаваемых SUV на российском автомобильном рынке. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», предоставленным на основе информации АО «ППК», за этот период было реализовано 1231 экземпляр модели.

Среднеразмерный кроссовер Tenet T7, собранный в Калуге и являющийся аналогом китайского Chery Tiggo 7L, уступил лидерские позиции, заняв второе место после трёх недель первенства. По итогам девятой недели февраля Tenet T7 выбрали 1187 автолюбителей России.

Третью строчку в рейтинге продаж заняла отечественная LADA Niva Travel. Этот рестайлинговый внедорожник с обновлённым 90-сильным мотором, появившийся на рынке в конце прошлого года, на прошедшей неделе приобрели 1112 человек.

Продажи остальных моделей, официально доступных на российском рынке сегмента кроссоверов и внедорожников, за отчётный период не достигли отметки в 1000 машин. Однако, согласно составленному рейтингу, в первую десятку самых популярных моделей прошедшей недели помимо Haval Jolion, Tenet T7 и LADA Niva Travel вошли также Tenet T4, Belgee X50, Geely Monjaro, Mazda CX-5, Haval F7, LADA Niva Legend и Solaris HC.

Стоит отметить, что в ближайшем будущем Haval Jolion может получить модернизированный двигатель. Об этом свидетельствует новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), действующее до мая 2028 года.

Речь идёт о 1,5-литровом турбированном агрегате GW4B15L, который теперь соответствует стандарту «Евро-6» (ранее — «Евро-5»), а также отличается увеличенным максимальным крутящим моментом — 270 Нм вместо прежних 230. Мощность моторной версии с передним приводом выросла с 143 до 150 лошадиных сил, степень сжатия при этом изменилась с 11.8:11 до 11.0:1, но возможность использования 92-го бензина осталась без изменений.

Автомобильный эксперт Александр Ковалёв также включил Haval Jolion в личный рейтинг лучших китайских автомобилей, которые можно приобрести в России по цене менее 3 млн рублей.

Автор: Иван Бахарев