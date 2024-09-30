50 лет Volvo 240: юбилей легендарной модели

Автомобиль, который до сих пор определяет Volvo, одно из самых благородных транспортных средств, серия 200, только что отметил свое 50-летие. Мы опоздали на месяц, так как 240-й выпущен в августе 1974 года, но это новое видео от Volvo напомнило нам о золотом юбилее 200-й серии. Стоит взглянуть на этот замечательный автомобиль.

Основанный на модели 140, появившейся в середине 1960-х годов, честно говоря, угловатая серия 200 от Volvo не была радикальным автомобилем. Но благодаря своим зонам деформации, трехточечным ремням безопасности и другим важным функциям безопасности, она помогла переосмыслить способы производства автомобилей. 240-й также стал первым Volvo, в котором был использован легендарный двигатель с верхним распределительным валом, известный своей надежностью.

Хотя все знают и называют эти автомобили "240", это имя официально появилось позже, уже в жизни автомобиля. Изначально были четырехцилиндровые модели 242, 244 и 245, с двумя, четырьмя и пятью дверьми соответственно, а также 262, 264 и 265. Volvo планировала свернуть производство серии 200 в середине 1980-х годов с появлением серии 700, и хотя производство шестицилиндровых 260-х было прекращено, 240-й все равно продолжал продаваться. Последний 240-й Volvo собрали в 1993 году, всего было выпущено более 2,8 миллионов автомобилей.

240-й выделил свою нишу. Это не был автомобиль класса люкс, но он определенно был более премиальным, чем другие массовые варианты. По всему миру 240-й приобрел культовое последователи, и благодаря своему превосходному качеству сборки и надежности, они оставались на дорогах десятилетиями. Даже сейчас вы видите людей, ежедневно управляющихся 240-ми, хотя количество их постепенно уменьшается.

В Америке это один из тех автомобилей, к которому у каждого есть связь. Если у вас самого не было такой машины, то вы знаете кого-то, у кого она была. Даже спустя 50 лет 240-й остается определяющим для Volvo. Все, что шведская компания выпустила с тех пор, во многом обязано этому иконичному "кирпичу".

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