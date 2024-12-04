Формула 1: Хаккинен назвал Ферстаппена и McLaren фаворитами финала

Разделившись с Ferrari лишь 21 очком, McLaren сражается за победу в Кубке конструкторов, который принесет команде самую крупную часть призового фонда Формулы 1 - около $1,6 миллиарда - поделился прогнозами Мика Хаккинен, двукратный чемпион мира.

Несмотря на четыре победы Макса Ферстаппена на трассе в Абу-Даби, в Ferrari надеются на сложности у McLaren и стремятся к идеальному результату, чтобы выиграть в финале сезона.

Молодые и талантливые Ландо Норрис и Оскар Пиастр - один из лучших составов Формулы 1, считает Хаккинен, который готов первым поздравить команду McLaren с победой в Кубке конструкторов, считая это великолепным достижением.

Он отметил, что McLaren является стабильной командой, которая смогла лидировать в Кубке конструкторов благодаря десятикратному занятию вторых мест. Это позволило McLaren держать лидерство, и команда стремится заработать достаточно очков, чтобы обеспечить себе победу в сезоне.

В этот уик-энд в Формуле 1 гонщикам предстоит прощаться с командами: Льюис Хэмилтон завершает сотрудничество с Mercedes после 356 гонок, Валттери Боттас уходит из Sauber, а Гуанью Чжоу и Карлос Сайнс также готовятся к переменам.

На трассе в Абу-Даби фаворитом называется Макс Ферстаппен, который уже четыре года подряд побеждает здесь. Однако Мика Хаккинен считает, что на подиуме его окружат гонщик Ferrari и McLaren, последняя из которых, по его мнению, одержит победу в кубке конструкторов.