Хаджар: «Не могу сказать, что мне не нравится»

Пилот команды и напарник Ферстаппена, Айзек Хаджар, выразил несогласие с критикой новых гоночных правил, которая ранее прозвучала от голландца.

Хаджар отметил, что не разделяет негативные оценки по поводу изменений в регламенте и формата борьбы на трассе в нынешнем сезоне. По его мнению, заезды проходят на достойном уровне.

«Не могу сказать, что мне не нравится. Гонки проходят неплохо. Жаль, что в квалификации, когда на прямой ты жмешь на газ, то заряжаешь батарею, а не разгоняешься. Я считаю, что гоночная машина должна развивать максимальную скорость в конце прямой. Потерять это ощущение немного обидно, но гонки получаются интересными», — поделился Айзек Хаджар.