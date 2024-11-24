Haas F1 вернулась на шестое место в Кубке конструкторов.

Восьмое место Нико Хюлкенберга в Лас-Вегасе позволило команде Hass F1 вернуться на шестую строчку в общем зачёте среди конструкторов. Пилот Кевин Магнуссен финишировал на двенадцатой позиции и остался без очков…

Нико Хюлкенберг занял восьмое место и поделился своими впечатлениями: «Я очень доволен. Это лучший результат, который мы могли достичь сегодня, учитывая скорость нашей машины. Я прошёл гонку чисто, без ошибок, хотя из-за износа шин было непросто контролировать передние покрышки. Но мы справились и опередили наших основных соперников».

Кевин Магнуссен финишировал на двенадцатой строчке и прокомментировал гонку: «Я считаю, что стратегия с одной остановкой была не самой оптимальной, вот и оказался только двенадцатым. На жёстких шинах машина была быстрая, но на средних возникло гранулирование, и мы начали терять в скорости. Мы боролись, но не решались на смену шин, и в итоге упустили свой шанс. Сегодня у нас не получилось достичь максимального результата».