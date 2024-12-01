Гуаньюй Чжоу принёс Sauber первые очки в сезоне

В последней гонке в Катаре команда Sauber продемонстрировала свои лучшие возможности в этом сезоне. Особенно это касается гонщика Гуаньюя Чжоу, который финишировал восьмым и принес команде первые очки в сезоне 2024 года. Болельщики признали его "Гонщиком дня".

Гуаньюй Чжоу поделился своими впечатлениями: "Это была невероятная гонка! Я рад за всю команду. Нам удачно удалось показать отличный результат, избежать проблем и успешно реализовать тактику. Это очень важно для нас".

Результат гонки придаст команде дополнительных сил и мотивации. Полученные очки стали заслуженной наградой за упорный труд и постоянство в работе весь сезон.

Гонщик Валттери Боттас, финишировавший на 11-й позиции, поделился своим разочарованием по итогам гонки. "После хорошего старта у меня возникли проблемы. Инцидент с Лоусоном лишил меня позиции, а днище машины получило повреждения, что сказалось на моей гонке".

Боттас отметил, что приоритеты команды были на стороне Чжоу, и он понимает это решение. "Жаль, что призовая десятка была так близко, но я рад за Чжоу и всю команду. Этот сезон был сложным, и восьмое место – отличный результат для нас всех".

Теперь команда готовится к гонке в Абу-Даби, где Боттас надеется завершить чемпионат успешно. "Мы показали, что можем бороться за высокие места, и с нетерпением ждем финальной гонки", - заключил финн.