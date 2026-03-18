На грузовиках «Валдай 8» и «Валдай 12» появилась система курсовой устойчивости

Компания «Современные транспортные технологии» сообщила о начале оснащения грузовых автомобилей моделей «Валдай 8» и «Валдай 12» системой динамической стабилизации. Согласно информации, предоставленной пресс-службой предприятия, данная система теперь входит в стандартную комплектацию этих транспортных средств.

В состав новой системы входит антиблокировочная система, электронная система распределения тормозных усилий, а также функция помощи при начале движения на подъеме. Ключевым элементом стала система курсовой устойчивости, которая помогает водителю удерживать нужное направление даже при сложных маневрах, таких как экстренное торможение, ускорение или обгон.

Отмечается, что при необходимости водитель может самостоятельно отключить систему курсовой устойчивости с помощью специальной кнопки, расположенной на центральной консоли автомобиля.