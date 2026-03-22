Юрист объяснил, в каких случаях российским водителям запрещено использовать шипованные шины и чем это грозит

С 1 июня по 31 августа российским автомобилистам запрещено использовать шипованные зимние шины. Об этом напомнил адвокат Дмитрий Рощин в беседе с РИА «Новости». За несоблюдение данного правила предусмотрена ответственность в виде предупреждения либо штрафа в размере 500 рублей.

Как уточнил Дмитрий Рощин, требования по сезонности автомобильной резины закреплены техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» и постановлением правительства Российской Федерации.

Если инспектор ГАИ зафиксирует у транспортного средства шипованные шины в летний период и определит факт нарушения требований, водитель может быть привлечён к ответственности по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Нарушителю грозит как минимальное предупреждение, так и штраф в 500 рублей, выбор меры воздействия остаётся на усмотрение сотрудника дорожной полиции.

Дмитрий Рощин также подчеркнул, что перемещение по дорогам на шипованной резине в летние месяцы может стать поводом для признания водителя виновником происшествия. В случае, если причиной аварии станет снижение сцепных свойств шин с дорожным покрытием, инспекторы могут установить прямую связь между аварией и использованием неподходящей резины.

В недавнем сообщении представители московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) прокомментировали возможность перехода на летние шины. Специалисты дали подробный ответ на этот волнующий автомобилистов вопрос.

Ранее также отмечалось, что стоимость услуг по сезонной смене шин в официальных сервисах весной составляет от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Итоговая цена зависит от размера и типа шин, а также выбираемых дополнительных опций.

