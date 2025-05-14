Уважение к тем, кто уже в игре, – важное качество, утверждает Грэм Лоудон

Руководитель команды Cadillac F1 Грэм Лоудон подчеркнул, что часто недооценивают сложность задач, стоящих перед его командой. Он отметил, что если в следующем году Cadillac F1 обгонит другую команду, это может вызвать недовольство: «Как так вышло? Они же только начали». Лоудон подчеркнул, что важно уважать опыт соперников.

Одним из ключевых моментов при оценке новой команды, по мнению Лоудона, является определение ее ценности и потенциала в Формуле 1. Он отметил, что хотя конкурентоспособность создает ценность, правила направлены на создание препятствий. Ограничения бюджета делают команды менее конкурентоспособными, несмотря на их реальные возможности и потенциал.

Грэм Лоудон также обратил внимание на изменения в правилах, которые превратились в более жесткие по сравнению с теми, что были при создании команды Haas F1. Он подчеркнул, что игровое поле сильно изменилось, и командам теперь приходится следовать новым нормам.

Руководитель Cadillac F1 отметил, что задача его команды намного сложнее, чем просто повторить успех Haas F1. Лоудон выразил уважение к команде Haas F1, но подчеркнул различия между ними. Он подчеркнул, что команде Cadillac F1 предстоит преодолеть много препятствий, но они готовы к вызову.

С точки зрения внутренних ожиданий, Лоудон отметил, что у всех участников, включая TWG и GM, есть обширный опыт в автоспорте, что поможет решать возникающие трудности. TWG Motorsports владеет командами от IndyCar до Формулы E, а GM участвует в различных проектах. Руководитель команды подчеркнул значительный опыт специалистов в своей команде.

В заключении Лоудон подчеркнул, что команда Cadillac F1 уважает своих соперников и намерена стать конкурентоспособной, готовясь к вызовам, несмотря на перспективные сложности, с которыми им предстоит столкнуться.