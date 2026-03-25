Гран При Японии: обновления трассы и возможности для обгонов

Перед стартом гоночного уик-энда в Сузуке представители FIA объявили об изменениях, затрагивающих трассу, а также о деталях расположения зон режима обгона OT и зон Straight Mode, в которых разрешено использование активной аэродинамики.

Список корректировок оказался небольшим. Ключевым нововведением стал новый асфальт, появившийся на отрезке между 7 и 17 поворотами. Отметим, что характеристики этого покрытия будут отличаться от того асфальта, который планируется уложить накануне этапа 2025 года. Кроме того, с правой стороны 13-го поворота теперь установлена защитная сетка, предназначенная для перехвата возможных обломков, а также добавлены световые панели для повышения безопасности.



Организаторы также уточнили, что точка замера интервала для использования режима обгона размещена на выходе из 17 поворота. Если гонщик окажется в пределах одной секунды позади соперника в этой точке, он получит разрешение активировать режим обгона и сможет использовать дополнительные 0,5 МДж электрической энергии на апексе 18 поворота.

В обычных условиях, когда сцепление с трассой соответствует норме, применение активной аэродинамики допускается на двух прямых участках. Первый из них начинается на главной прямой через 100 метров после 18 поворота, второй — спустя 70 метров после 14 поворота.