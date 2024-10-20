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Стартовое поле Гран При США

Лидером квалификации стал Ландо Норрис из команды McLaren, показав время 1:32.330. На втором месте расположился пилот Red Bull - Макс Ферстаппен, уступивший лидеру всего 0.031 секунды.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
20.10.2024, 09:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Лидером квалификации стал Ландо Норрис из команды McLaren, показав время 1:32.330. На втором месте расположился пилот Red Bull - Макс Ферстаппен, уступивший лидеру всего 0.031 секунды.

Третье место занял гонщик Феррари - Карлос Сайнс, показав результат в 1:32.652, отстав на 0.322 секунды от Норриса.

Следующие позиции в топ-5 заняли Шарль Леклер из Ferrari и Оскар Пиастри из McLaren.

Достойно отметить, что в десятке лучших также оказались Джордж Расселл из Mercedes, Пьер Гасли из Alpine, Фернандо Алонсо из Aston Martin, Кевин Магнуссен из Haas и Серхио Перес из Red Bull, который, к сожалению, не смог показать результат из-за некоторых обстоятельств.

Стоит отметить, что Гуаньюй Чжоу из Sauber был оштрафован потерей 5 мест на старте за замену накопителя энергии, а Лиам Лоусон из RB получил штраф в 60 позиций за замену элементов силовой установки, что существенно повлияет на его стартовую позицию.

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