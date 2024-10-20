Гран-при США: подиум Норриса

В Остине ожидается облачная погода, но без осадков. Температура воздуха днём колеблется в районе +29…28°C, а на трассе составляет +40…36°C. Такие условия создают непростую задачу для гонщиков на треке.

Перерыв между Гран При Сингапура и Гран При США оказал влияние на расстановку сил в гонках "Формула 1". Чрезмерно напряжённая борьба и постоянные изменения лидеров привели к тому, что уик-энд в Остине стал новым этапом схватки между командами и гонщиками.

В ходе единственной тренировки на трассе преобладали пилоты команды Ferrari, которые продемонстрировали отличные результаты на новых покрышках, опережая прошлогодний поул на целую секунду. Однако в квалификации и спринте победу одержал Макс Ферстаппен, но настоящие сражения ещё предстояли.

На Гран При в Остине компания Pirelli привезла смеси для шин "C2, C3 и C4", соответствующие жёсткости "Hard, Medium и Soft". Перед стартом гонки в Остине трассу подготовили заново, сглажив кочки и сделав асфальт более ровным, что повлияло на работу шин по-новому.

В первой сессии квалификации гонщики вышли на трек на мягких шинах, однако не всем удалось привести их в рабочий режим к началу быстрого круга. Шарль Леклер и Цунода лишились круга из-за нарушения границ трассы, но в следующей попытке Леклер установил лучшее время – 1:33.241.

Позже Макс Ферстаппен показал результат еще лучше – 1:33.046, удержав лидерство. Из борьбы выбыли Стролл, Магнуссен, Хэмилтон, Чжоу и Боттас.

Во второй сессии на трассе появились облака, и температура асфальта немного упала. В первой попытке Макс повторил результат первой сессии, показав время 1:33.052, однако Ландо Норрис оказался быстрее на две десятых, установив результат 1:32.851.

В заключительной попытке Ландо рискнул и показал время 1:32.330, опередив Макса Ферстаппена на три сотых. Однако за выезд за пределы трассы его круг был аннулирован. Гонщику Alpine Гасли выпустили на трассу прямо перед Ферстаппеном, что вынудило Макса остановиться, чтобы избежать столкновения.

В итоге Ландо Норрис завоевал поул на Гран При Остина, показав шестой лучший результат в сезоне и второй подряд. На стартовой решётке он разделит первый ряд с Максом Ферстаппеном, за ними выстроятся Сайнс и Леклер, а на третьем ряду стартуют Пиастри и Расселл.

Вот итоги квалификации: